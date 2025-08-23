H Toυρκία του Αταμάν με πρωταγωνιστές τους Σενγκούν και Οσμάν επικράτησε με 96-85 του Μαυροβουνίου σε φιλικό.

Με νίκη συνέχισε την προετοιμασία της ενόψει Eurobasket η ομάδα του Εργκίν Αταμάν. Η Τουρκία επικράτησε του Μαυροβουνίου σε φιλικό με 96-85 και μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Eurobasket.

Από την πλευρά των νικητών ο σταρ της ομάδας και των Ρόκετς, Σενγκούν τελείωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους και 11 ριμπάουντ. Καλό ματς και ο Όσμαν του Παναθηναϊκού που είχε 19 πόντους με 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Στον αντίποδα πρώτος σκόρερ του Μαυροβουνίου ήταν ο Ντρόμπνιακ με 23 πόντους και 5 ασίστ και ο Μάρκο Σιμόνοβιτς είχε 20 πόντους με 10 ριμπάουντ.

Η Τουρκία δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο και δεν μπόρεσε να ξεφύγει στο σκορ, όμως στο δεύτερο ανέβασε την απόδοση της σε άμυνα και επίθεση και δεν είχε πρόβλημα να φτάσει στο ροζ φύλλο αγώνα.

Πριν από τρεις μέρες οι Τούρκοι επικράτησαν με 84-81 της Λιθουανίας με τους Αλπερέν Σενγκούν και Τσέντι Όσμαν να πρωταγωνιστούν και πάλι.

Τα δεκάλεπτα: 26-24, 47-49, 76-64, 96-85