EuroBasket 2025, Αντετοκούνμπο: Δώρισε για μία ακόμα χρονιά παπούτσια στα μέλη της Εθνικής

Δημήτρης Οικονόμου
Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο για άλλο ένα καλοκαίρι δώρισε ένα ζευγάρι παπούτσια στα μέλη της Εθνικής, πριν το EuroBasket 2025.

Μία παράδοση που κρατάει από το Μιλγουόκι, συνεχίζει και στην Εθνική ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak δώρισε για ακόμα μία χρονιά ένα ζευγάρι παπούτσια από το προσωπικό του brand.

Συγκεκριμένα το «Giannis Freak 7 "Night Shift"» ήταν το μοντέλο, το οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδωσε σε όλους τους παίκτες και το σταφ της Εθνικής, ενόψει του φετινού EuroBasket 2025.

Με την Ελλάδα να προετοιμάζεται για το τελευταίο της φιλικό, παρουσία του Αντετοκούνμπο, απέναντι στη Γαλλία και τον Βασίλη Σπανούλη να παίρνει την τελική απόφαση για τη 12άδα.

Νίκολα Μιλουτίνοφ

Τελευταίοι που «κόπηκαν» είναι οι Χουγκάζ και Μπαζίνας, με την Ελλάδα να έχει πλέον ρόστερ 13 παικτών.

 

Το ποστ της ΕΟΚ με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο

@Photo credits: Twitter/ @HellenicBF
     

