EuroBasket 2025: «Έκοψε» άλλους δύο ο Σπανούλης από την Εθνική, έμειναν 13, ποιοι μάχονται για την τελευταία θέση στη 12άδα
Η Εθνική Ομάδα ανακοίνωσε τους δύο παίκτες που κόπηκαν από τη συνέχεια της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» ενόψει του EuroBasket 2025.
Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους με την Εθνική Ανδρών, όπως έκανε γνωστό ο Βασίλης Σπανούλης. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13, ενώ μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η τελική 12άδα του του τουρνουά από τον ομοσπονδιακό τεχνικό.
Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο
Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν σήμερα την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13 και αύριο μετά το ματς.με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η 12αδα του Ευρωμπάσκετ#HellasBasketball #PantaDipla— HellenicBF (@HellenicBF) August 23, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- EuroBasket 2025, Ζήσης: «Η ομάδα έχει τις δυνατότητες να πετύχει κάτι μεγάλο, έχουμε ταυτότητα»
- Το δίλημμα μικρού φίλου της Εθνικής στον Παπανικολάου: «Αρχηγέ το χέρι της κόρης σου ή τη φανέλα σου» (vid)
- EuroBasket 2025, αφιέρωμα της FIBA στον Αντετοκούνμπο: «Ο πρώτος που μπαίνει στα αποδυτήρια και ο τελευταίος που φεύγει από το γήπεδο»