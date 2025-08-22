EuroBasket 2025: Παραλίγο σύρραξη ανάμεσα σε Τάις και Γουίλι Ερνανγκόμεθ, μπήκε στη μέση ο Χουάντσο
Η Γερμανία επικράτησε της Ισπανίας με 106-105 στην παράταση χάρη στο καλάθι του Ντένις Σρούντερ στα 8.6’’ για το φινάλε, υποχρεώνοντας τους Ίβηρες σε ακόμη μία ήττα στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.
Ωστόσο, από το φιλικό παιχνίδι που εξελίχθηκε σε... θρίλερ και κρίθηκε στον πόντο, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ και ο Ντάνιελ Τάις παραλίγο να πιαστούν στα χέρια εξαιτίας ενός φάουλ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να επεμβαίνει για να τους χωρίσει και να ηρεμήσει τα πνεύματα.
Δείτε το βίντεο
Saltan chispas entre España y Alemania en el Movistar Arena…🏀🔥— Conexión Deportiva (@CDeportivaES) August 21, 2025
Daniel Theis💥Willy Hernangómezpic.twitter.com/ZUoaktPkgG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.