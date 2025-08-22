Κάθε άλλο παρά φιλική κατέληξε να είναι η αναμέτρηση της Γερμανίας με την Ισπανία με τους Ντάνιελ Τάις και Γουίλι Ερνανγκόμεθ να έρχονται σε σύγκρουση και τον Χουάντσο να παρεμβαίνει για να τους ηρεμήσει.

Η Γερμανία επικράτησε της Ισπανίας με 106-105 στην παράταση χάρη στο καλάθι του Ντένις Σρούντερ στα 8.6’’ για το φινάλε, υποχρεώνοντας τους Ίβηρες σε ακόμη μία ήττα στα φιλικά προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Ωστόσο, από το φιλικό παιχνίδι που εξελίχθηκε σε... θρίλερ και κρίθηκε στον πόντο, δεν έλειψαν οι εντάσεις. Ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ και ο Ντάνιελ Τάις παραλίγο να πιαστούν στα χέρια εξαιτίας ενός φάουλ κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ να επεμβαίνει για να τους χωρίσει και να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Δείτε το βίντεο