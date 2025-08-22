Eurobasket U16: Η Εθνική Κορασίδων κοντράρεται με την Λιθουανία για να επιστρέψει στις νίκες
Η Εθνική Κορασίδων θα «παλέψει» με την Λιθουανία με σκοπό να επιστρέψει στις νίκες στο EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας.
Η Εθνική Κορασίδων μπαίνει στην τρίτη αγωνιστική του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας αντιμετωπίζοντας την Λιθουανία.
Η ελληνική ομάδα ξεκίνησε δυνατά, με νίκη 76-47 απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, αλλά στη συνέχεια γνώρισε ήττα 70-58 από τη Βουλγαρία. Τώρα, στοχεύει σε μία επιστροφή στις νίκες.
Το παιχνίδι με τη Λιθουανία θα διεξαχθεί στις 22/8 στις 20:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
@Photo credits: FIBA
