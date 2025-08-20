Δείτε την ανακοίνωση της ΕΟΚ για το φιλικό ματς της Ελλάδας με τη Λετονία στο πλαίσιο του Τουρνουά Ακρόπολις.

Η αυλαία του Τουρνουά Ακρόπολις ανοίγει σήμερα (20/8) στο ΟΑΚΑ, με την Εθνική Ανδρών να δοκιμάζεται απέναντι στη Λετονία ενόψει του EuroBasket 2025. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 20:00 και το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ News.

Η ΕΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους φιλάθλους που θα παρευρεθούν στο ματς.

Αναλυτικά

«Το ιστορικό τουρνουά Aegan Ακρόπολις κάνει απόψε (20/8, 20.00) το δικό του τζάμπολ στο ΟΑΚΑ με τον αγώνα Ελλάδα – Λετονία. Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, ενώ θα λειτουργήσουν μπουτίκ και θα υπάρχει fan zone για το κοινό.

Δείτε αναλυτικά:

*Οι θύρες θα ανοίξουν στις 18.00 και η είσοδος στο χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου θα γίνεται από τις Πύλες Δ και Ε, καθώς τις ίδιες ώρες η είσοδος Α θα είναι κλειστή για το κοινό.

*Η έξοδος μετά το τέλος της αναμέτρησης μπορεί να γίνει από τις πύλες Α, Δ και Ε.

*Διαθέσιμα parking για το κοινό και τα media το parking 8 (Λ. Κύμης και Σπύρου Λούη) και το Parking 6 (απέναντι από το κολυμβητήριο).

*Θα υπάρχουν εκδοτήρια από τις 12.00 ως την έναρξη του αγώνα (20.00) στη βάση της σκάλας που βρίσκεται ανάμεσα στο κλειστό γυμναστήριο και το κολυμβητήριο. Μπορείτε πάντα να κλείσετε την δική σας θέση δίπλα στην Εθνική Ομάδα και ηλεκτρονικά με ένα κλικ ΕΔΩ.

*Οι μπουτίκ της Εθνικής Ομάδας θα λειτουργήσουν στην είσοδο VIP και δύο στο Level 4 από τις 18.00. Στον ίδιο χώρο στο Level 4 θα λειτουργήσει και η Fan Zone.

Μπορείτε πάντα να κάνετε τις αγορές σας και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.hellasbasketball.gr».