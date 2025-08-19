Ο Μιχάλης Καλαβρός, ένας εκ των συνεργατών του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής ομάδας, μίλησε για την πορεία της προετοιμασίας λίγο πριν από το Eurobasket.

Ο Μιχάλης Καλαβρός μίλησε στο EOK WebRadio και μεταξύ άλλων στάθηκε στην παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα πραγματοποιήσει και το ντεμπούτο του στα φιλικά προετοιμασίας με την Εθνική Ελλάδας.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

Για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Κάθε μέρα είναι καλύτερη. Τα παιδιά δουλεύουν σκληρά, το κλίμα είναι καταπληκτικό. Έχουμε έναν στόχο να δουλεύουμε σοβαρά, δυνατά και να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά. Αυτό κρατάμε. Μπροστά μας έχουμε τρία δυνατά τεστ, τα οποία για εμάς είναι κανονικά παιχνίδια. Θα μας προετοιμάσουν όσο το δυνατόν καλύτερα για να είμαστε πανέτοιμοι στο Ευρωμπάσκετ. Θα δούμε πού βρισκόμαστε, τι πρέπει να διορθώσουμε, τι πρέπει να κρατήσουμε και προχωράμε αναλόγως».

Για το πώς κυλάει η προετοιμασία με όλους τους παίκτες ενσωματωμένους πλέον: «Κυλάει πολύ καλύτερα. Η ομάδα αλλάζει με τον Γιάννη, κακά τα ψέματα. Πάμε σταδιακά, λίγο περισσότερο κάθε μέρα. Ξέρει πώς να προφυλάσσεται και πότε να δώσει. Τα ξέρει από μόνος του, είναι άψογος επαγγελματίας. Προσπαθούμε να τον εντάξουμε όσο το δυνατόν ομαλότερα αλλά και γρηγορότερα στους ρυθμούς της ομάδας. Ανταπεξέρχεται με 100% επιτυχία και πιστεύουμε θα είναι πανέτοιμος στο Ευρωμπάσκετ. Δε σταμάτησε ποτέ να δουλεύει. Πήρε ένα μικρό ρεπό από το ΝΒΑ και μετά μπήκαμε κατευθείαν στη δουλειά, δεν έχει σταματήσει. Έχει ατομικό πρόγραμμα, μπήκε σιγά-σιγά στο “5-0”, έβλεπε τις προπονήσεις, ενθάρρυνε τα παιδιά. Ήταν μέλος της ομάδας κανονικά. Είναι άψογος επαγγελματίας. Ξέρει και ο ίδιος πώς να είναι στην τέλεια φυσική κατάσταση. Ξέρει καλύτερα απ’ όλους ο ίδιος τον εαυτό του. Το κορμί του είναι όλη του η περιουσία. Πάντα ο Γιάννης όταν βάζει τη φανέλα είναι έτοιμος».

Για το ρόστερ της ομάδας: «Όλα αυτά τα παιδιά είναι πολύ υψηλού επιπέδου, έχουν τεράστιες εμπειρίες. Ακόμα και οι μικρότεροι έχουν εικόνες απ’ το υψηλό επίπεδο. Είναι το τέλειο “πάντρεμα” πιστεύω».

Για το πώς ανταπεξέρχονται στην προετοιμασία οι νεότεροι σε ηλικία παίκτες: «Πολύ καλά. Κι αυτά τα παιδιά έχουν εικόνες. Είναι παιδιά με μέλλον και ωριμότητα. Ξέρουν πού βρίσκονται. Το να βλέπεις αυτά τα παιδιά να παίζουν αντίπαλοι στην προπόνηση με τον Σλούκα, τον Παπανικολάου, τον Γιάννη, τον Θανάση και όλους αυτούς τους παίκτες και να έχουν την ωριμότητα να μπορούν να ανταπεξέρχονται απέναντί τους, είναι πολύ σημαντικό. Η προπόνηση κυλάει πολύ ομαλά με αυτά. Αυτό απαιτεί μια ωριμότητα. Τους βλέπεις να κάθονται και μετά την προπόνηση αρκετή ώρα, πριν την προπόνηση ετοιμάζουν το σώμα τους, κάνουν τα βάρη τους. Έχουν τη σωστή νοοτροπία. Δεν έχω παρακολουθήσει την εξέλιξή τους γιατί είμαι στο εξωτερικό, αλλά απ’ ό,τι έχω δει εδώ στην προπόνηση και μου έχουν πει, τα παιδιά αυτά είναι σε πολύ καλό δρόμο. Είμαι πολύ αισιόδοξος για την πορεία και το μέλλον τους. Να είναι υγιή αυτά τα παιδιά και θα κάνουν σπουδαία πράγματα».

Για το τι να περιμένουμε απ’ την ομάδα στο τουρνουά «Ακρόπολις» (20-22 Αυγούστου): «Αγωνιστικότητα, σοβαρότητα, να παλεύουμε κάθε φάση, κάθε κατοχή, να κάνουμε τα μικρά πράγματα και όλα θα πάνε καλά. Σε αυτά τα ματς υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, είναι ένα τεστ. Νομίζω το σημαντικότερο σε αυτά τα ματς είναι τα συμπεράσματα που βγάζουμε μετά. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Ο στόχος είναι να είμαστε καλύτεροι καθημερινά. Να βλέπουμε τα λάθη, να μαθαίνουμε από αυτά, να μην τα ξανακάνουμε. Η προσπάθεια αυτή απ’ τα παιδιά είναι πραγματικά αξιέπαινη».

Για την σταδιακή ανανέωση στην Εθνική: «Το κάλεσμα που έγινε φέτος αυτό μαρτυρά. Κάποια παιδιά “κόπηκαν”, θα “κοπούν” και άλλα, ωστόσο αυτό δε σημαίνει κάτι. Θα είναι πάλι του χρόνου εδώ πιο έμπειροι και πιο έτοιμοι. Έρχονται, παίρνουν εμπειρίες, μετά στις ομάδες τους είναι καλύτεροι και έπειτα, με τη βελτίωση που έχουν εκεί, θα είναι ακόμα καλύτεροι του χρόνου. Υπάρχει ένα πρόγραμμα και μια φιλοσοφία την οποία κι εγώ μαθαίνω τώρα. Είναι μια πολύ ωραία περίοδος».