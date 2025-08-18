Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει ανεβάσει για τα καλά στροφές στην προπόνηση της Εθνικής ομάδας προσφέροντας εντυπωσιακά καρφώματα!

Όπως είναι φυσικό και επόμενο, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας στο ερχόμενο τουρνουά «Ακρόπολις», αρχής γενομένης από την αναμέτρηση με την Λετονία (20/8, 20:00).

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA και των Μιλγουόκι Μπακς έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις από το περασμένο Σάββατο έχοντας δρομολογήσει την παρθενική φετινή του εμφάνιση με τη γαλανόλευκη φανέλα. Και όπως φαίνεται βρίσκεται σε... ημιάγρια κατάσταση.

Κάτι που αποτυπώθηκε στην τελευταία προπόνηση της Εθνικής ομάδας το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) , καθώς φρόντισε να προσφέρει εντυπωσιακή φάση με... εμφατικό κάρφωμα.

ΕΟΚ για Αντετοκούνμπο: «Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα για να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής»

Νωρίτερα η ΕΟΚ με σχετική επίσημη θέση είχε πάρει θέση για το θέμα που είχε προκύψει με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: ««Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην Εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από «παράκεντρα» και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα. Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ».