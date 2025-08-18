Η ΕΟΚ με χαρακτηριστική ενημέρωση στάθηκε στο θέμα που είχε δημιουργηθεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Εδώ και τρεις ημέρες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις της Εθνικής ομάδας έχοντας προγραμματίσει το ντεμπούτο του στα φιλικά ματς στο ερχόμενο τουρνουά «Ακρόπολις» και στις αναμετρήσεις κόντρα στη Λετονία (20/8) και Ιταλία (22/8).

Μπορεί να απουσίαζε και να άργησε να ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα ωστόσο η ΕΟΚ με επίσημη ενημέρωση ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα και ότι ο σούπερ σταρ του NBA και των Μιλγουόκι Μπακς θα έδινε κανονικά το «παρών» στην διοργάνωση που θα πάρει μέρος το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και έχοντας ως στόχο μία διάκριση ύστερα από 16 χρόνια.

Η θέση της ΕΟΚ

«Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην Εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από «παράκεντρα» και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα. Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ».