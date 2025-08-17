Ο Λάουρι Μάρκανεν έχει κάνει... πράγματα και θαύματα στα τρία φιλικά προετοιμασίας της Φινλανδίας σκοράροντας κατά μέσο όρο 40.3 πόντους!

Σε... beast mode βρίσκεται ο Φινλανδός σούπερ σταρ των Γιούτα Τζαζ σχεδόν μία εβδομάδα πριν από το τζάμπολ του Eurobasket!

Συγκεκριμένα έχει μετατρέψει τα τρία φιλικά της εθνικής ομάδας της χώρας του σε... one man show, κάτι που φαίνεται από τους 40.3 πόντους που μετράει κατά μέσο όρο!

Τελευταίο «θύμα» του Λάουρι Μάρκανεν ήταν η Πολωνία, την οποία και υποχρέωσε σε ήττα με 97-88 σκοράροντας 42 πόντους! Αυτή ήταν η 3η «παράσταση» του Φινλανδού φόργουορντ καθώς είχαν προηγηθεί άλλες δύο με αντίπαλο το Βέλγιο.

Αρχικά είχε πετύχει 48 πόντους στην εύκολη επικράτηση της ομάδας του με 105-62 ενώ λίγα 24ωρα αργότερα πρόσθεσε άλλους 31 πόντους στη νέα νίκη των Φινλανδών με 92-74.

Στα βίντεο που ακολουθούν μπορείτε να απολαύσετε τις τρεις εξαιρετικές εμφανίσεις του Μάρκανεν.

Οι 42 πόντοι κόντρα στην Πολωνία

Οι 48 πόντοι κόντρα στο Βέλγιο

Οι 31 πόντοι και πάλι κόντρα στο Βέλγιο