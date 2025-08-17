Ο Λάουρι Μάρκανεν πρόσθεσε μια ακόμα τρομερή εμφάνιση στα φιλικά παιχνίδια και με 42 πόντους οδήγησε τη Φινλανδία στην εκτός έδρας νίκη κόντρα στην Πολωνία με 97-88!

Σε... ημιάγρια κατάσταση βρίσκεται ο Λάουρι Μάρκανεν στα φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας της Φινλανδίας ενόψει του Eurobasket και του ομίλου που θα φιλοξενήσει στο Τάμπερε.

Μετά τους 48 πόντους στο πρώτο φιλικό με το Βέλγιο και τους 31 πόντους στο δεύτερο φιλικό των δύο ομάδων, ο σούπερ σταρ των Γιούτα Τζαζ πέτυχε άλλους 42 πόντους στη πρόσφατη νίκη της Φινλανδίας επί της Πολωνίας σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Σοσνόβιετζ.

Η ομάδα του επικράτησε με 97-88 και έκανε το 3/3 στα φιλικά προετοιμασίας, έχοντας 7/10 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 19/20 βολές και 12 ριμπάουντ. Ο Νκαμούα είχε άλλους 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ «διψήφιοι» ήταν επίσης Σάλιν (11π.) και Γιάντουνεν (10π.)

Για τους γηπεδούχους Πολωνούς πρώτος σκόρερ ήταν ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της Μάλαγα, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, ο οποίος είχε 17 πόντους και 5/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα και 7/12 βολές. Ο επίσης άλλοτε «πράσινος» Πονίτκα τον ακολούθησε με 12 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ οι Ολεϊνιτζακ και Ζολνιέρεβιτζ πρόσθεσαν από 11 πόντους ο καθένας.

Τα δεκάλεπτα: 15-20, 41-45, 62-73, 88-97.