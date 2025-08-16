Η Σερβία στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Eurobasket U16 καθώς στον μεγάλο τελικό επικράτησε της Λιθουανίας με 99-86.

Στην ευρωπαϊκή κορυφή του Eurobasket Παίδων «πάτησε» η ομάδα της Σερβίας κατακτώντας το τρόπαιο στην Τυφλίδα απέναντι στην ομάδα της Λιθουανίας. Στον μεγάλο τελικό επικράτησε με 99-86 και «φόρεσε» το χρυσό μετάλλιο έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τρεις παίκτες.

Ο λόγος για τους Πέταρ Μπιέλιτσα (25 πόντοι, 9 ριμπάουντ), Όγκνιεν Σιμιανόφσκι (22 πόντοι, 6 ασίστ, 5 ριμπάουντ) και Νίκολα Κουστούριτσα (18 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 8 ασίστ). Για τους Λιθουανούς πρώτοι σκόρερ ήταν οι Γκαμπριέλιους Μπουϊβίντας (26π., 7ριμπ., 4ασ.) και Λούκας Σισκάουσκας (22π.)

Την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σλοβενία καθώς στον μικρό τελικό επικράτησε της Ιταλίας με 79-71 (Γιαρτς 27π.-Βεντούρα 15).

Η ελληνική ομάδα τερμάτισε στην 10η θέση της κατάταξης, με την Γερμανία να κερδίζει το ματς για τις θέσεις 9-10 με 74-62.