Μετά τη νίκη της επί ισπανικού εδάφους, η Γαλλία θα αντιμετωπίσει ξανά την Ισπανία, αυτήν τη φορά εντός έδρας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025 αλλά δε θα έχει στη διάθεσή της δύο παίκτες. Ο λόγος για τους Βενσάν Πουαριέ και Ζακαρί Ρισασέ που αντιμετωπίζουν προβλήματα και έμειναν εκτός 12άδας.

Μάλιστα ο Βενσάν Πουαριέ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο δεξί γόνατο, κάτι που ανησυχεί τους Γάλλους. Ο σέντερ της Εθνικής Γαλλίας θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί ο ακριβής τραυματισμός, τον οποίον και αποκόμισε από το φιλικό μεταξύ των δύο ομάδων στην Μπανταλόνα.

Όσον αφορά τώρα τον Ζακαρί Ρισασέ, μένει εκτός επίσης με μικροπρόβλημα τραυματισμού. Το Νο1 του Draft της κλάσης του 2024 αντιμετωπίζει ένα θέμα στον δεξί αγκώνα και έμεινε εκτός 12άδας για το φιλικό απέναντι στην Ισπανία.

Στη 12άδα, ωστόσο, επιστρέφει ο Αϊζάια Κορντινιέ, που δεν αγωνίστηκε στην πρώτη συνάντηση των δύο ομάδων. Εκεί όπου οι Γάλλοι επικράτησαν με 75-67 των Ισπανών, με πρώτο σκόρερ τον Γκερσόν Γιαμπουσέλε που είχε 15.

