Στο πλευρό του Πολονάρα οι Ιταλοί: Με φανέλες «Ακίλε» πριν το φιλικό κόντρα στην Αργεντινή

Οι συμπαίκτες του Ακίλε Πολονάρα στην Εθνική Ιταλίας φόρεσαν φανέλες με το όνομά τους πριν το φιλικό κόντρα στους Αργεντίνους και συνεχίζουν να δείχνουν τη στήριξή τους, στη μάχη που εκείνος δίνει με τη λευχαιμία.

Μπορεί η Ιταλία να ετοιμάζεται για το προσεχές EuroBasket 2025, αλλά το μυαλό όλων δεν παύει να σκέφτεται τον Ακίλε Πολονάρα. Ο φόργουορντ της Βίρτους Μπολόνια διαγνώστηκε με λευχαιμία, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει τον καρκίνο στους όρχεις και δίνει άλλη μία πολύ μεγάλη μάχη.

Με τους συμπαίκτες του στην Εθνική Ιταλίας να δείχνουν τη στήριξή τους, πριν από το φιλικό απέναντι στην Αργεντινή, το οποίο διεξήχθη στην Μπολόνια. Οι Ιταλοί βγήκαν στο παρκέ κατά την παρουσίασή τους με φανέλες που είχαν το όνομά του, Ακίλε, καθώς και τον αριθμό 33 με τον οποίο ο Πολονάρα αγωνίζεται στα παρκέ.

Κίνηση που άρεσε πολύ και στον Λορέντζο Ντε Σιλβέστρι. Ο ποδοσφαιριστής της Μπολόνια δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση της Ιταλίας με την Αργεντινή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας και των δύο για το EuroBasket 2025 και το FIBA AmeriCup αντίστοιχα. Ποστάροντας μάλιστα και τη σχετική φωτογραφία με τους Ιταλούς, σε story στο instagram.