Ο Σιμόνε Φοντέκιο οδήγησε την Ιταλία στη νίκη απέναντι στην Αργεντινή (84-72) στη μεταξύ τους φιλική αναμέτρηση.

Η Ιταλία δεν δυσκολεύτηκε στο φιλικό κόντρα στην Αργεντική και επικράτησε με 84-72.

Ο Σιμόνε Φοντέκιο ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για την «σκουάντρα ατζσύραι» με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ έκανε μόλις δύο λάθη σε 24'24" λεπτά που πάτησε παρκέ. Ο Ματέο Σπανιόλο ήταν άξιος συμπαραστάτης με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Ντάριους Τόμπσον στο ντεμπούτο του με την εθνική μέτρησε 3 πόντους και 1 ασίστ.

Για την Αργεντινή ξεχώρισε ο Γκονσάλο Κορμπαλάν με 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ μαζί με τον Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ (12 πόντοι) ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι παίκτες.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 40-33, 67-51, 84-72

Υπενθυμίζουμε ότι η Ιταλία είναι αντίπαλος της Ελλάδας στους ομίλους του EuroBasket μαζί με Ισπανία, Ελλάδα, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο.