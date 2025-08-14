EuroBasket 2025, Ιταλία - Αργεντινή 84-72: Με φοβερό Φοντέκιο άνετη η νίκη στο φιλικό
Η Ιταλία δεν δυσκολεύτηκε στο φιλικό κόντρα στην Αργεντική και επικράτησε με 84-72.
Ο Σιμόνε Φοντέκιο ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για την «σκουάντρα ατζσύραι» με 19 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ έκανε μόλις δύο λάθη σε 24'24" λεπτά που πάτησε παρκέ. Ο Ματέο Σπανιόλο ήταν άξιος συμπαραστάτης με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 κλεψίματα. Ο Ντάριους Τόμπσον στο ντεμπούτο του με την εθνική μέτρησε 3 πόντους και 1 ασίστ.
🇮🇹 Darius Thompson's first bucket in the Azzurri jersey!
...and Poz's reaction is priceless 🥹#EuroBasket x @Italbasket | @valenciabasket pic.twitter.com/Itv1afEwGA— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 14, 2025
Για την Αργεντινή ξεχώρισε ο Γκονσάλο Κορμπαλάν με 17 πόντους και 3 ριμπάουντ, ενώ μαζί με τον Χουάν Πάμπλο Βαουλέτ (12 πόντοι) ήταν οι μοναδικοί διψήφιοι παίκτες.
Τα δεκάλεπτα: 25-19, 40-33, 67-51, 84-72
Υπενθυμίζουμε ότι η Ιταλία είναι αντίπαλος της Ελλάδας στους ομίλους του EuroBasket μαζί με Ισπανία, Ελλάδα, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο.
