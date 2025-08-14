Τα highlights από τη νίκη επί του Μαυροβουνίου και τη μεγάλη εμφάνιση του Μήτογλου (vid)

Δείτε σε VIDEO τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη της Εθνικής επί του Μαυροβουνίου στην PAOK Spors Arena, με τον Ντίνο Μήτογλου να κάνει ξανά τη διαφορά για την ελληνική ομάδα.

Η Εθνική δυσκολεύτηκε από την περιφέρεια απέναντι στο Μαυροβούνιο, σουτάροντας μόλις 5/35 τρίποντα, όμως βρήκε λύσεις μέσα από την άμυνα στο τέταρτο δεκάλεπτο και πήρε τη νίκη με 69-61, σημειώνοντας τη δεύτερη νίκη της στα φιλικά προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Δείτε σε VIDEO τα highlights της αναμέτρησης στην PAOK Sports Arena, εκεί όπου ο Ντίνος Μήτογλου άγγιξε το double-double με 20 πόντους και εννιά ριμπάουντ.