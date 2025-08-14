EuroBasket 2025, Εθνική: Ο Σπανούλης βάζει τις φωνές στους παίκτες του για την τελευταία άμυνα του ημιχρόνου
Η Εθνική ομάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο στη γεμάτη PAOK Sports Arena για το μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.
Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί να μην είχε στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο ο Έλληνας σταρ ταξίδεψε με την «γαλανόλευκη» για να βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν ήταν ευχαριστημένος από τον τρόπο που επέλεξαν να παίξουν την τελευταία άμυνα οι παίκτες του πριν το ημίχρονο με αποτέλεσμα να δείξει τον εκνευρισμό του.
Δείτε το βίντεο
