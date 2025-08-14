Ο Βασίλης Σπανούλης δεν έμεινε ικανοποιημένος από την τελευταία άμυνα της Εθνικής ομάδας πριν το ημίχρονο του φιλικού με το Μαυροβούνιο.

Η Εθνική ομάδα φιλοξενεί το Μαυροβούνιο στη γεμάτη PAOK Sports Arena για το μεταξύ τους φιλικό στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μπορεί να μην είχε στη διάθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ωστόσο ο Έλληνας σταρ ταξίδεψε με την «γαλανόλευκη» για να βρεθεί στο πλευρό των συμπαικτών του.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν ήταν ευχαριστημένος από τον τρόπο που επέλεξαν να παίξουν την τελευταία άμυνα οι παίκτες του πριν το ημίχρονο με αποτέλεσμα να δείξει τον εκνευρισμό του.