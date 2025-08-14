EuroBasket 2025: Ο Αντετοκούνμπο στο πλευρό της Εθνικής ομάδας
Στη Θεσσαλονίκη και την PAOK Sports Arena συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος ενόψει του EuroBasket 2025, με τη «γαλανόλευκη» να δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο.
Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος περιλαμβάνει συνολικά 14 παίκτες, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παρά την παρουσία του ωστόσο, ο Greek Freak δεν θα αγωνιστεί το αποψινό ματς.
Ο σταρ των Μπακς βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής ομάδας για να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του.
