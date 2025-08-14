Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο πλευρό της Εθνικής ομάδας στο φιλικό απέναντι στο Μαυροβούνιο στην Θεσσαλονίκη παρά το γεγονός ότι δεν θα αγωνιστεί.

Στη Θεσσαλονίκη και την PAOK Sports Arena συνεχίζεται η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος ενόψει του EuroBasket 2025, με τη «γαλανόλευκη» να δοκιμάζεται με το Μαυροβούνιο.

Η αποστολή του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος περιλαμβάνει συνολικά 14 παίκτες, μεταξύ αυτών και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Παρά την παρουσία του ωστόσο, ο Greek Freak δεν θα αγωνιστεί το αποψινό ματς.

Ο σταρ των Μπακς βρέθηκε στο πλευρό της Εθνικής ομάδας για να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του.