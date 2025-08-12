Γεμάτη αναμένεται να είναι η PAOK Sports Arena για το φιλικό της Εθνικής Ελλάδας με τοπ Μαυροβούνιο, με την ΕΟΚ να ενημερώνει πως απομένουν 1500 εισιτήρια.

Η Εθνική ομάδα θα υποδεχτεί το Μαυροβούνιο (14/8, 20:00) στη Θεσσαλονίκη για την προετοιμασία ενόψει του EuroBasket 2025 (27/8-14/9).

Η ΕΟΚ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για την συγκεκριμένη αναμέτρηση εξαντλούνται με την PAOK Sports Arena να αναμένεται γεμάτη, καθώς έχουν απομείνει μόλις 1500 εισιτήρια.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«Η Εθνική Ανδρών είναι έτοιμη να δώσει το επόμενο μεγάλο της τεστ στο δρόμο για το Ευρωμπάσκετ 2025. Θα αναμετρηθεί με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη και το γήπεδο αναμένεται να είναι γεμάτο, καθώς έχουν απομείνει λιγότερα από 1500 εισιτήρια.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 14 Αυγούστου στην ΠΑΟΚ Sports Arena και μπορείτε να κλείσετε την δική σας θέση μέσω της ticketmaster με ένα απλό «κλικ» ΕΔΩ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για παιδιά έως πέντε ετών. Για πληροφορίες σχετικά με τα ΑΜΕΑ θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με την ticketmaster στο τηλεφωνικό κέντρο (+30) 211 19 81 535 , Ώρες Λειτουργίας Τηλεφωνικού Κέντρου: 10:00-20:00 Καθημερινές & Σαββατοκύριακο. Τις επίσημες αργίες το τηλεφωνικό κέντρο παραμένει κλειστό).

Σας περιμένουμε στην ΠΑΟΚ Sports Arena!»