Στη μάχη της πρόκρισης στα προημιτελικά του EuroBasket U16 ρίχνεται απόψε (12/08) η Εθνική Παίδων, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στη φάση των «16» στην Τιφλίδα.

Στην Τιφλίδα της Γεωργίας, η Εθνική Παίδων δίνει σήμερα (12/08) το πρώτο της νοκ-άουτ παιχνίδι στο EuroBasket U16.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κοντραριστεί με τη Σερβία στη φάση των «16», με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:00 και τη ζωντανή μετάδοση να γίνεται μέσω του καναλιού της FIBA στο YouTube.

Η πρόκριση θα φέρει την Ελλάδα αντιμέτωπη, στα προημιτελικά, με όποια ομάδα επικρατήσει στο ζευγάρι Τουρκία – Φινλανδία (12/08, 17:30).