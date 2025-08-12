EuroBasket U16: Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής με την Σερβία για τη φάση των «16»
Στην Τιφλίδα της Γεωργίας, η Εθνική Παίδων δίνει σήμερα (12/08) το πρώτο της νοκ-άουτ παιχνίδι στο EuroBasket U16.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα κοντραριστεί με τη Σερβία στη φάση των «16», με το τζάμπολ να έχει οριστεί για τις 20:00 και τη ζωντανή μετάδοση να γίνεται μέσω του καναλιού της FIBA στο YouTube.
Η πρόκριση θα φέρει την Ελλάδα αντιμέτωπη, στα προημιτελικά, με όποια ομάδα επικρατήσει στο ζευγάρι Τουρκία – Φινλανδία (12/08, 17:30).
