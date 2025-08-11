Η ΕΡΤ ανακοίνωσε σε ποιο κανάλι θα μεταδοθούν οι υπόλοιποι φιλικοί αγώνες της Εθνικής ομάδας όπως και τα πρώτα παιχνίδια της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025.

Το τζάμπολ του EuroBasket 2025 πλησιάζει και η Εθνική Ελλάδας συνεχίζει την προετοιμασία της ενόψει του πολυαναμενόμενου τουρνουά, με τη «γαλανόλευκη» να έχει ακόμα μπροστά της πέντε παιχνίδια πριν από το πρώτο ματς στην Κύπρο.

Όπως έκανε γνωστό με επίσημη ανακοίνωσή της η ΕΡΤ, τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια όπως και τα πρώτα τρία του EuroBasket θα μεταδοθούν από το κανάλι του ΕΡΤNEWS. Πιο συγκεκριμένα, τα παιχνίδια του Ακρόπολις, οι αναμετρήσεις με την Ιταλία, τη Γεωργία και τη Βοσνία αλλά και εκείνες με το Μαυροβούνιο και τη Γαλλία.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον όμιλο της Λεμεσού όπου θα αντιμετωπίσει την Κύπρο, την Ιταλία, τη Γεωργία, την Ισπανία αλλά και τη Βοσνία, με την αρχή να γίνεται κόντρα στη «σκουάντρα ατζούρα» στις 28/8.

Αναλυτικά οι μεταδώσεις από το ΕΡΤNEWS