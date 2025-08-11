Σαμπόνις για Βαλαντσιούνας: «Στενάχωρο να βλέπεις έναν φίλο να φεύγει, ξέρω πως είναι χαρούμενος»

Τη μετακίνηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας από τους Κινγκς στους Νάγκετς σχολίασε ο Ντομάντας Σαμπόνις.

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας πραγματοποίησε την πρώτη του συμμετοχή στα φιλικά της Λιθουανίας. Η οποία επικράτησε της Γεωργίας, σε φιλική αναμέτρηση στο πλαίσιο της προετοιμασίας του EuroBasket 2025.

Λίγο μετά το τέλος της, ο Ντομάντας Σαμπόνις τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, για τη μετακίνηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας στο Ντένβερ, για λογαριασμό των Νάγκετς.

Οι δηλώσεις του Σαμπόνις για τον Βαλαντσιούνας

«Ξέρουμε από πού προέρχονται αυτές οι αποφάσεις. Είναι στενάχωρο να βλέπεις έναν φίλο να φεύγει, αλλά παράλληλα το καταλαβαίνω. Είμαι χαρούμενος για αυτόν, είναι στους Νάγκετς τώρα, μία κορυφαία ομάδα στη Δύση, το μόνο που θέλει είναι να κερδίσει. Ξέρω πως είναι χαρούμενος» ήταν τα λόγια του Σαμπόνις.

Οι δυο τους φυσικά συνυπήρξαν στο Σακραμέντο την περασμένη σεζόν, με τους Κινγκς να προχωρούν στο trade που έφερε τον Γιόνας Βαλαντσιούνας στους Νάγκετς, αντί του Ντάριο Σάριτς. Με τον Λιθουανό σέντερ να γίνεται πλέον συμπαίκτης του Νίκολα Γιόκιτς, παρά το έντονο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Για την ιστορία, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας στο 77-54 επί της Γεωργίας σκόραρε 11 πόντους σε 14 λεπτά συμμετοχής.