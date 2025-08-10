Γερμανία - Σλοβενία 80-70: Νέα φιλική νίκη με πρώτο σκόρερ τον Σρούντερ
Η Γερμανία, με τον Σρούντερ να είναι κανονικά στη σύνθεσή της, νίκησε για δεύτερη φορά την Σλοβενία, αυτή τη φορά με 80-70, σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.
Το παιχνίδι είχε αρκετές ανατροπές στο σκορ, με την Γερμανία να κυριαρχεί στο τελευταίο δεκάλεπτο και με επιμέρους 23-10 να καθαρίζει το ματς και να παίρνει τη νίκη.
Δείτε ΕπίσηςEuroBasket 2025: Σφίξιμο στη μέση ο Λαρεντζάκης
Ο Ντένις Σρούντερ με 18 πόντους (5/18 εντός παιδιάς) ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γερμανίας, με τον Φρανζ Βάγκνερ να προσθέτει 17 και τον Άισακ Μπόνγκα 14.
Για την Σλοβενία, η οποία δεν είχε τον Λούκα Ντόντσιτς στην διάθεσή της, ο Χρόβατ είχε 15 πόντους, ο Νίκολιτς 12 και ο Κράμπελι 10.
Η Γερμανία θα βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τις Σουηδία, Λιθουανία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο και Μεγάλη Βρετανία.
Η Σλοβενία από την άλλη, θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τις Πολωνία, Γαλλία, Ισραήλ, Βέλγιο και Ισλανδία.
Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-30, 57-60, 80-70
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.