Η Γερμανία του Σρούντερ πήρε ακόμη μια φιλική νίκη κόντρα στην Σλοβενία (80-70), από την οποία όμως απουσίασε αυτή τη φορά ο Λούκα Ντόντσιτς.

Η Γερμανία, με τον Σρούντερ να είναι κανονικά στη σύνθεσή της, νίκησε για δεύτερη φορά την Σλοβενία, αυτή τη φορά με 80-70, σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει του EuroBasket 2025.

Το παιχνίδι είχε αρκετές ανατροπές στο σκορ, με την Γερμανία να κυριαρχεί στο τελευταίο δεκάλεπτο και με επιμέρους 23-10 να καθαρίζει το ματς και να παίρνει τη νίκη.

Ο Ντένις Σρούντερ με 18 πόντους (5/18 εντός παιδιάς) ήταν ο πρώτος σκόρερ της Γερμανίας, με τον Φρανζ Βάγκνερ να προσθέτει 17 και τον Άισακ Μπόνγκα 14.

Για την Σλοβενία, η οποία δεν είχε τον Λούκα Ντόντσιτς στην διάθεσή της, ο Χρόβατ είχε 15 πόντους, ο Νίκολιτς 12 και ο Κράμπελι 10.

Η Γερμανία θα βρεθεί στο δεύτερο γκρουπ του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει τις Σουηδία, Λιθουανία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο και Μεγάλη Βρετανία.

Η Σλοβενία από την άλλη, θα βρεθεί στο τέταρτο γκρουπ του EuroBasket 2025, εκεί όπου θα κοντραριστεί με τις Πολωνία, Γαλλία, Ισραήλ, Βέλγιο και Ισλανδία.

Τα δεκάλεπτα: 19-19, 42-30, 57-60, 80-70