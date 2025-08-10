Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μιλώντας στη σελίδα «swishcultures» έστειλε το δικό του μήνυμα για την πορεία της Εθνικής ομάδας στο EuroBasket 2025.

Την Κυριακή (10/8), η σελίδα «swishcultures» ανέβασε μια σειρά βίντεο με τους αδερφούς Αντετοκούνμπο (Γιάννη, Θανάση, Κώστα και Άλεξ) που βρέθηκαν σε ένα καμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έδωσαν πολύτιμες συμβουλές και μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους με νέους παίκτες που φιλοδοξούν να κάνουν το επόμενο βήμα στο μπάσκετ.

Ένα από τα βίντεο δείχνει τον Γιάννη και τον Κώστα να συζητούν για την προετοιμασία τους εν όψει της συμμετοχής τους στην Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025. Και οι δύο εμφανίζονται αποφασισμένοι, θέτοντας τον πήχη ψηλά και υπογραμμίζοντας πως ο στόχος τους είναι να διεκδικήσουν θέση στο βάθρο των νικητών.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Ο στόχος είναι πάντα να μείνουμε υγιείς, ο στόχος είναι να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Να μείνουμε υγιείς και να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», είπε ο Greek Freak.

«Είναι μια καταπληκτική εμπειρία. Το έχω κάνει ήδη μία φορά. Ήταν υπέροχο για μένα. Ανυπομονώ. Είμαι ενθουσιασμένος γιατί έχουμε μια πολύ καλή ομάδα φέτος και ευελπιστώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε ένα μετάλλιο», είπε από την πλευρά του ο Κώστας Αντετοκούνμπο.