Η Εθνική Παίδων θέλει να αρχίσει σερί νικών στο EuroBasket καθώς σήμερα (10/8) θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στο τρίτο ματς του ομίλου.

Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο EuroBasket U16, έχοντας επικρατήσει της Ρουμανία με 74-67 και πλέον θέλει να χτίσει σερί αφού θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, στο τρίτο ματς του ομίλου.

Το τζάμπολ για το παιχνίδι της Εθνικής Παίδων είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ενώ θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube. Από την πλευρά της η Ιταλία έχει και αυτή ρεκόρ 1-1, έχοντας επιβληθεί άνετα της Ρουμανίας, ωστόσο ηττήθηκε από τη Λετονία με 70-49.

Το τουρνουά φέτος διεξάγεται στην Τιφλίδα της Γεωργίας.