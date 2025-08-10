Εθνική Παίδων: Ψάχνει τη δεύτερη νίκη στο EuroBasket U16 με αντίπαλο την Ιταλία
Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει την πρώτη της νίκη στο EuroBasket U16, έχοντας επικρατήσει της Ρουμανία με 74-67 και πλέον θέλει να χτίσει σερί αφού θα αντιμετωπίσει την Ιταλία, στο τρίτο ματς του ομίλου.
Το τζάμπολ για το παιχνίδι της Εθνικής Παίδων είναι προγραμματισμένο για τις 15:00 ενώ θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube. Από την πλευρά της η Ιταλία έχει και αυτή ρεκόρ 1-1, έχοντας επιβληθεί άνετα της Ρουμανίας, ωστόσο ηττήθηκε από τη Λετονία με 70-49.
Το τουρνουά φέτος διεξάγεται στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.