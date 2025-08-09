EuroBasket 2025, Ιταλία -Λετονία 91-75: Άνετη επικράτηση στο φιλικό με πρωταγωνιστή Φοντέκιο
Η Ιταλία μετά την κατάκτηση του 11ου Trentino Basket Cup, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ενόψει EuroBasket 2025 επιβλήθηκε και της Λετονίας στο μεταξύ τους φιλικό με 91-75.
Μεγάλος πρωταγωνιστής της νίκης ήταν ο Σιμόνε Φοντέκιο με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Άξιος συμπαραστάτης ήταν ο Τζιανπάολο Ρίτσι με 16 πόντους (4/6 τρίποντα) και ο Νικολό Μέλι με 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ.
Για τους Λετονούς βγήκε μπροστά ο Κρίσταπς Πορζίνκις με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ με τον Ντάβις Μπέρτανς να ακολουθεί με 13 πόντους.
Η Ιταλία βρίσκεται στον Γ' όμιλο (Λεμεσός) του EuroBasket 2025, μαζί με την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γεωργία, τη Βοσνία και την Ισπανία.
Τα δεκάλεπτα: 27-25, 46-43, 69-63, 91-75
