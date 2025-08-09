Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς εστίασε στην απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από το φιλικό προετοιμασίας της Ελλάδας με την Σερβία ενόψει του EuroBasket 2025.

Ο προπονητής της εθνικής Σερβίας, Σβέτισλαβ Πέσιτς, παραχώρησε δηλώσεις ενόψει του φιλικού με την Ελλάδα για το EuroBasket 2025 υπογραμμίζοντας την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα ματς προετοιμασίας στην Κύπρο.

Αναλυτικά

«Εστιάζουμε στην δική μας εξέλιξη. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση, να δουλέψουμε σε τακτικά θέματα, να εξελιχθούμε ατομικά και να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτά τα παιχνίδια είναι καλά για τους παίκτες, ώστε να βρουν τον ρυθμό τους και να συνεισφέρουν.

Η καθημερινή προπόνηση είναι ένα πράγμα, αλλά τα παιχνίδια είναι άλλο. Ορισμένοι αγώνες έχουν περισσότερο να κάνουν με την προετοιμασία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για εμάς, το προπονητικό επιτελείο, είναι σημαντικό να παρατηρούμε και να εντοπίζουμε τι πρέπει να βελτιώσουμε, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά, και να βλέπουμε αν οι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν σε όλες τις απαιτήσεις».

Για τις απουσίες και τους τραυματισμούς: «Έχουμε 15 παίκτες εδώ, δύο είναι τραυματίες και έμειναν στο Βελιγράδι. Τίποτα σοβαρό, αλλά είναι απίθανο να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον Βάσα. Θέλουμε να δώσουμε σε κάθε παίκτη την ευκαιρία να δείξει τι μπορεί να κάνει. Αυτός είναι ο σκοπός της παρουσίας μας εδώ».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Λυπάμαι που δεν είναι εδώ. Προγραμματίσαμε αυτό το τουρνουά εν μέρει εξαιτίας του. Έχουμε καλές σχέσεις με τους Έλληνες — πάντα ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας και εμείς τους ανταποδίδουμε τη χάρη. Αυτή τη φορά συνέβη σε αυτούς. Ίσως έχουν κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι είναι εξίσου απογοητευμένοι που ο Μίτσιτς δεν παίζει».

Για τον ελάχιστο χρόνο προετοιμασίας: «Θα προτιμούσα οι παίκτες μου να συμμετέχουν σε πρόγραμμα προπόνησης όλο το χρόνο, αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού, οπότε προσαρμοζόμαστε. Οι παίκτες προέρχονται από διαφορετικούς συλλόγους με διαφορετικά συστήματα και έπειτα έχεις 28 ημέρες για να τα συνδυάσεις όλα. Ο κόσμος περιμένει την τελειότητα, αλλά για να την πετύχεις χρειάζεται χρόνος. Είναι ήδη σε καλή φόρμα (σ.σ αναφέρεται στην Λιθουανία), νίκησαν πρόσφατα την Τουρκία, αλλά και αυτοί συγκέντρωσαν το πλήρες ρόστερ τους μόλις πριν από λίγες ημέρες. Όλες οι ομάδες αντιμετωπίζουν την ίδια πρόκληση».