Ο Τσέντι Όσμαν παραχώρησε δηλώσειςς στο «TRT» ενόψει του EuroBasket 2025 μιλώντας για την εθνική ομάδα της Τουρκίας, τους στόχους του και τα συναισθήματα του.

Ο Τσέντι Όσμαν τέθηκε στη διάθεση του «TRT» για να μιλήσει για τους στόχους της εθνικής ομάδας της Τουρκίας στο EuroBasket 2025, μοιράστηκε τα συναισθήματά του και κατέδειξε τη μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα σε NBA και Ευρώπη.

Αναλυτικά

«Κάθε χρόνο, είχαμε δυνατό ρόστερ. Αλλά μερικές φορές είχαμε και τραυματισμούς, ενώ μερικές φορές απλώς ατυχία. Εξαιτίας αυτών, χάσαμε οριακά κάποιες διακρίσεις. Γι' αυτό πιστεύω ότι ο μεγαλύτερος στόχος μας φέτος είναι ένα μετάλλιο. Φυσικά, είμαστε σε ένα δύσκολο όμιλο. Θα είναι ένα πολύ απαιτητικό Ευρωμπάσκετ. Εκτός από τη Γαλλία, όλες οι άλλες ομάδες έρχονται με πλήρη ρόστερ και με όλες τις δυνάμεις τους. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο, θα είναι ένα πολύ συναρπαστικό τουρνουά και για εμάς».

«Το πιο σημαντικό, είναι ότι ελπίζω να μπορέσουμε να παραμείνουμε υγιείς. Γιατί πιστεύω ότι αν καταφέρουμε να μείνουμε υγιείς, αυτό το ταξίδι θα μπορούσε πραγματικά να τελειώσει με ένα μετάλλιο. Ο πρώτος μας μεγάλος στόχος είναι να φτάσουμε στα προημιτελικά. Δεν το έχουμε καταφέρει για πολλά χρόνια. Οπότε, τώρα που έχουμε αυτό το ρόστερ - γιατί όχι;»

«Η διαφορά μεταξύ του NBA και της Ευρώπης είναι ότι εδώ, μπορώ επίσης να συμμετάσχω στα «Παράθυρα». Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν έπαιζα στο NBA, υπήρχαν μεγάλα διαλείμματα ενδιάμεσα, αλλά τώρα, κάθε δύο ή τρεις μήνες, έχω την ευκαιρία να έρχομαι στην Τουρκία και να παίζω για την Εθνική ομάδα. Νομίζω ότι αυτό συμβάλλει πολύ τόσο σε μένα όσο και στην ομάδα. Και το ίδιο ισχύει και για τους άλλους παίκτες που επιστρέφουν από το NBA»