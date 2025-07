Το όνομα του Λούκα Ντόντσιτς ξεχωρίζει στην προεπιλογή της Εθνικής Σλοβενίας ενόψει της συμμετοχής στο EuroBasket 2025. Μέσα και οι Ζόραν Ντράγκιτς, Κλέμεν Πρέπελιτς.

Ο πρόεδρος της Σλοβενικής Ομοσπονδίας, Ματέι Έργιαβετς, αποκάλυψε τον περασμένο Μάιο ότι συμφώνησε με τους Λος Άντελες Λέικερς για να παίξει ο Λούκα Ντόντσιτς στο EuroBasket 2025.

Εν τέλει, ο Σλοβένος σούπερ σταρ θα ηγηθεί της Εθνικής Σλοβενίας που ανακοίνωσε την προεπιλογή ενόψει της συμμετοχής στο προσεχές Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το διάστημα 28 Αυγούστου - 14 Σεπτεμβρίου.

Η Σλοβενία θα αγωνιστεί στον Δ’ Όμιλο στο Κατοβίτσε, όπου εκτός από τη συνδιοργανώτρια Πολωνία, θα αντιμετωπίσει τις Γαλλία, Βέλγιο, Ισλανδία και Ισραήλ.

Η προεπιλογή της Σλοβενίας

Μίχα Τσερκβένικ

Βλάτκο Τσάντσαρ

Ζίγκα Ντανέου

Λούκα Ντόντσιτς

Ζόραν Ντράγκιτς

Βιτ Χράμπαρ

Γκρέγκορ Χρόβατ

Ρόμπερτ Γιούρκοβιτς

Μάρτιν Κράμπελι

Ούρμπαν Κρόφλιτς

Έντο Μούριτς

Τζος Νίμπο

Αλεκσέι Νίκολιτς

Μαρκ Πάντιεν

Κλέμεν Πρέπελιτς

Ροκ Ράντοβιτς

Ζακ Σμρέκαρ

Λέον Στέργκαρ

Λούκα Στσούκα

Can the 2017 champs reclaim the throne? 🏆



Slovenia 🇸🇮 announces their preliminary roster ahead of #EuroBasket 2025!



➡️ Latest squads: https://t.co/KOg1NXa0uq pic.twitter.com/C8frtMCfSE

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) July 7, 2025