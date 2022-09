Οι 41 πόντοι που πέτυχε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κόντρα στην Ουκρανία συνιστούν την καλύτερη επιθετική επίδοση σε EuroBasket έπειτα από τους 43 πόντους του Ντιρκ Νοβίτσκι στη διοργάνωση του 2001!

Η εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο το βράδυ της Τρίτης 6/9 ήταν μυθική, βοηθώντας την Ελλάδα να επικρατήσει της Ουκρανίας με 99-79 κάνοντας το 4-0 στον Γ' όμιλο που διεξάγεται στο Μιλάνο.

Ο Αντετοκούνμπο σημείωσε 41 πόντους με 13/16 δίποντα και 15/18 βολές, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ένα κλέψιμο, κάνοντας ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα με την Εθνική και ζητώντας από όλους να κρατήσουν χαμηλούς τόνους ενόψει της συνέχειας.

Εκτός από ατομικό ρεκόρ, οι 41 πόντοι του Γιάννη συνιστούν την καλύτερη επιθετική επίδοση σε EuroBasket έπειτα από τους 43 πόντους του Ντιρκ Νοβίτσκι στη διοργάνωση του 2001!

Η κορυφή στην σχετική λίστα ανήκει στον Έντι Τεράς, τον... Γκάλη του Βελγίου με 63 πόντους κόντρα στην Αλβανία το 1957. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Gangster με 46 πόντους απέναντι στη Σουηδία το 1983.

Οι περισσότεροι πόντοι σε ένα ματς

1. Έντι Τεράς (Βέλγιο): 63 vs Αλβανία (1957)

2. Νίκος Γκάλης: 46 vs Σουηδία (1983)

3. Μίκι Μπέρκοβιτς (Ισραήλ): 44 vs Τουρκία (1975)

4. Ντορόν Τζάμσι (Ισραήλ): 44 vs Ρουμανία (1987)

5. Νέναντ Μάρκοβιτς (Βοσνία): 44 vs Λετονία (1997)

6. Γιώργος Κολοκυθάς: 43 vs Ισπανία (1967)

7. Ντιρκ Νοβίτσκι (Γερμανία): 43 vs Ισπανία (2001)

8. Εμιλιάνο Ροντρίγκεθ (Ισπανία): 43 vs Ολλανδία (1967)

9. Κοστέλ Τσέρνατ (Ρουμανία): 42 vs Ισραήλ (1975)

10. Λάντισλαβ Ντέμσαρ (Γιουγκοσλαβία): 42 vs Αλβανία (1947)

11. Σάσα Τζόρτζεβιτς (Γιουγκοσλαβία): 41 vs Λιθουανία (1995)

12. Γιάννης Αντετοκούνμπο: 41 vs Ουκρανία (2022)