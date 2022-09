Το τραγούδι των Λιθουανών μετά τη νίκη της Γαλλίας επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ήταν αυτό που έκλεψε από νωρίς την παράσταση στην 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου του EuroBasket 2022.

Το παιχνίδι της Βοσνίας με τη Γαλλία για την 4η αγωνιστική του Β' Ομίλου του EuroBasket, δεν ενδιέφερε μόνο τις δύο αυτές οι ομάδες. Η Λιθουανία ήθελε νίκη της Γαλλίας για να μην αποκλειστεί και μαθηματικά από σήμερα και να συνεχίζει να ελπίζει πως με δύο νίκες θα βρεθεί στους «16», με την τελευταία αγωνιστική να τους φέρνει σε έναν «τελικό» κόντρα στη Βοσνία.

Οι Λιθουανοί έδειξαν πως έχουν... μεγάλη καρδιά και μετά το «θρίλερ» που στο τέλος έγινε εύκολη υπόθεση για τους Γάλλους, οι οποίοι επικράτησαν με 81-68, τους τραγούδησαν από εξέδρας «ευχαριστώ» στη γλώσσα τους. Είναι άλλωστε γνωστοί για την μπασκετική παιδεία τους και τον τρόπο που αγαπούν το άθλημα.

Βεβαίως η Λιθουανία για να συνεχίσει να ελπίζει, πρέπει πρώτα να επικρατήσει των Ούγγρων (στις 18:15).

Lithuanian fans chanting 'merci' and it's the most #EuroBasket 2022 thing you could expect. 🇫🇷🤝🇱🇹 pic.twitter.com/FcRYdFs1wD