Η FIBA ενημέρωσε πως η ένσταση που κατέθεσαν οι Τούρκοι για τα 22" που έτρεξαν στον αγώνα με τη Γεωργία απορρίφθηκε αφού δεν... συντάχθηκε σωστά ενώ σε ό,τι αφορά τις καταγγελίες περί επίθεσης, εξήγησε πως συνεχίζεται η έρευνα.

Η Τουρκία είχε καταθέσει ένσταση μετά από τον αγώνα με τη Γεωργία, καθώς όπως φαίνεται από το βίντεο της αποβολής του Κορκμάζ, κύλησαν 22'' την ώρα που δεν παιζόταν μπάσκετ, κάτι που γίνεται αντιληπτό και από το επίσημο play by play της διοργάνωσης.

Το βράδυ της Δευτέρας 5/9, η FIBA παραδέχθηκε μεν πως υπήρξε λάθος και ο χρόνος κύλησε όμως απέρριψε την ένσταση των Τούρκων. Και εξήγησε πως ο λόγος της απόρριψης έχει να κάνει με λάθος σύνταξη της ένστασης και όχι σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Η FIBA ​​Europe εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τον αγώνα στον Α' όμιλο του EuroBasket 2022 ανάμεσα στην Τουρκία και τη Γεωργία που διεξήχθη στις 4 Σεπτεμβρίου στην Τιφλίδα.

Μετά από την ολοκλήρωση του αγώνα, η Τουρκική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (TBF) υπέβαλε ένσταση σχετικά με ένα σφάλμα στην χρονομέτρηση (το ρολόι του αγώνα "έτρεξε" για 22 δευτερόλεπτα ενώ ο αγώνας είχε διακοπεί).

Αφού εξέτασε όλο το υλικό και τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, το Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο του EuroBasket της FIBA ​​αποφάσισε ότι:

"Ενώ όντως υπήρξε σφάλμα χρονομέτρησης κατά τη διάρκεια του 4ου δεκαλέπτου του αγώνα, η Τουρκική Ομοσπονδία δεν ανέφερε στη διαμαρτυρία της ότι αν δεν υπήρχε το λάθος στις λειτουργίες χρονομέτρησης, σίγουρα το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό. Κατά συνέπεια, η διαμαρτυρία της TBF κατά του αποτελέσματος του αγώνα, απορρίφθηκε.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς και από τις δύο ομοσπονδίες σε σχέση με ενέργειες στους χώρους του γηπέδου στις οποίες εμπλέκονται παίκτες και μέλη αποστολών και από τις δύο ομάδες, η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, τα αρμόδια όργανα της FIBA ​​θα αποφασίσουν για τυχόν εφαρμοστέα πειθαρχικά μέτρα».

FIBA statement regarding FIBA EuroBasket 2022 game between Turkey and Georgia. pic.twitter.com/tWBFmzw2Mb