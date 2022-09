O Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνιστεί στο TOP 10 της δεύτερης μέρας του Eurobasket.

Γεμάτη εντυπωσιακές φάσεις ήταν η δεύτερη μέρα του Eurobasket και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο που είναι μια... μηχανή highlights δεν θα μπορούσε να λείπει από το TOP 10. Ο Έλληνας σταρ που... καθάρισε τους Κροάτες, κάνοντας μια σπουδαία εμφάνιση, βρίσκεται στο Νο 4 για την αδιανόητη τάπα πάνω στον Σμιθ και στη συνέχεια της φάσης το γκολ-φάουλ στον αιφνιδιασμό. Τον Greek Freak τον συναντάμε και στο Νο.2 για το τρελό ανάποδο κάρφωμα μετά την ασίστ του Καλάθη. Στην κορυφή βρίσκεται ο Λάουρι Μάρκανεν που έβγαλε φτερά και... πέταξε.

Απολαύστε τις δέκα καλύτερες φάσεις της δεύτερης μέρας

The #NikeTopPlays from #EuroBasket Day 2 are ridiculous! 🤯



Favorite one? 🤔 pic.twitter.com/D0PK22578X