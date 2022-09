H Γερμανία απέσυρε τη φανέλα του θρύλου Ντιρκ Νοβίτσκι και όλο το γήπεδο στην Κολωνία τον αποθέωσε σε μια σπουδαία στιγμή.

Είναι ένας από τους σπουδαιότερους Ευρωπαίους παίκτες όλων των εποχών και ο κορυφαίος Eυρωπαίος ever στο ΝΒΑ μέχρι να τον ξεπεράσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Όμως ο Ντιρκ Νοβίτσκι έχει καταθέσει τα διαπιστευτήρια του και με την Εθνική Γερμανίας, οδηγώντας σε πολλά τουρνουά με αποκορύφωμα το ασημένιο μετάλλιο στο Eurobasket του 2005, τότε που έχασε στον τελικό από την Εθνική μας.

Ο σπουδαίος Γερμανός είδε την φανέλα του (Νο.14) στην Εθνική Γερμανίας να αποσύρεται στο γήπεδο της Κολωνίας λίγο πριν το τζάμπολ στο ματς της εθνικής της πατρίδας του κόντρα στους Γάλλους. Φυσικά αποθεώθηκε και όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για ένα φοβερό standing ovation σε ένα κόσμημα του παγκοσμίου μπάσκετ που ήταν πάντα εκεί όταν τον καλούσε η Εθνική του. Μεγάλες στιγμές στην Κολωνία.

Στο γήπεδο για χάρη του Ντιρκ βρίσκονται ο ιδιοκτήτης του Ντάλας, Μαρκ Κιούμπαν, ο προπονητής τους, Τζέισον Κιντ και ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Μάικλ Φίνλεϊ, αφού δεν γινόταν να χάσουν την ξεχωριστή στιγμή του Νοβίτσκι.

The jersey goes up! 🇩🇪



A true legend of the game, @swish41 gets his #14 jersey retired by Germany! 🙇#EuroBasket x #BringTheNoise pic.twitter.com/YbgOK4O44t