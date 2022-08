Η Γερμανία θα αγωνιστεί στα δύο ματς των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου χωρίς τον Ντάνιελ Τάις. Ερωτηματικό η συμμετοχή του στο EuroBasket 2022.

H Γερμανία κινδυνεύει να έχει και άλλη απώλεια πέρα από τον Μόριτζ Βάγκνερ. Ο Ντάνιελ Τάις έχει τραυματιστεί ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα και κάνει συνεχώς θεραπείες, προκειμένου να είναι σε θέση να προλάβει το EuroBasket 2022.

Το μόνο σίγουρο είναι ο σέντερ των Ιντιάνα Πέισερς δεν θα αγωνιστεί στα δύο ματς των Προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο, κόντρα στη Σουηδία (25/8 στη Στοκχόλμη), και τη Σλοβενία (28/8, στο Μόναχο).

Μόλις αυτά ολοκληρωθούν το τεχνικό, μαζί με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας θα αποφασίσουν για την τύχη του Τάις στο EuroBasket 2022.

