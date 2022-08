Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαίνεται πως ανυπομονεί για τα παρκέ του Eurobasket 2022 και το μεγάλο ραντεβού της Εθνικής, αφού το νέο του ποστ στο twitter... τα λέει όλα!

Η Εθνική Ελλάδας δίνει τα δείγματά της στους αγώνες προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket 2022, όπου έχοντας στη σύνθεσή της τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο των μεταλλίων της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, μοιάζει να... ανυπομονεί για τα όσα ακολουθούν με την «γαλανόλευκη» φανέλα στις υποχρεώσεις της. Στο νέο του ποστ στο twitter, με φωτογραφία από τον φιλικό αγώνα της Εθνικής με την Ισπανία στο ΟΑΚΑ, δηλώνει πως «είναι εδώ για την διαδρομή».

Μία φράση που συνοδεύει από την χαρακτηριστική... γκριμάτσα του Greek Freak, η οποία έχει καθιερωθεί στα παρκέ του ΝΒΑ.

Δείτε το πιο πρόσφατο ποστ του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

I'm here for the ride 😤😤 pic.twitter.com/I2CmBPR1NX