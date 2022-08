Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Ντομάντας Σαμπόνις αγωνίστηκαν για πρώτη φορά με τη Λιθουανία σε φιλικό προετοιμασίας ενόψει EuroBasket στην εύκολη νίκη επί της Φινλανδίας με σκορ 76-61.

Οι δυο NBAers της Λιθουανίας, ο Γιόνας Βαλαντσιούνας και ο Ντομάντας Σαμπόνις τέθηκαν για πρώτη φορά στη διάθεση της εθνικής ομάδας που επικράτησε της Φινλανδίας με σκορ 76-61 σε φιλικό προετοιμασίας στο Κάουνας.

Ο Σαμπόνις ήταν ο μοναδικός διψήφιος για τη Λιθουανία, σημειώνοντας 10 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Όσον αφορά τον Βαλαντσιούνας, είχε 8 πόντους και 6 ριμπάουντ για τους γηπεδούχους που επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους από τα πρώτα λεπτά τους ματς, όταν προηγήθηκαν με 28-13 στο 10'.

Μάλιστα η Λιθουανία πέτυχε τους 46 από τους 76 πόντους της στο «ζωγραφιστό» ενώ ο Μάριους Γκριγκόνις πρόσθεσε 9 πόντους. Οι Λιθουανοί συμμετέχουν στον Β' όμιλο του EuroBasket μαζί με τη Γαλλία, την Σλοβενία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Βοσνία.

Τα δεκάλεπτα: 28-13, 43-29, 63-42, 76-61



From Sacramento to Kaunas, from coast to coast.



Nothing new for @Dsabonis11 #mesuzlietuva #LTUvsFIN pic.twitter.com/3N1QGIMgDy