Η Εθνική ομάδα θα διεκδικήσει τη διάκριση στο EuroBasket, φιγουράροντας στην τρίτη θέση των Power Rankings της FIBA πίσω από την πρωταθλήτρια Ευρώπης Σλοβενία και τη Γαλλία.

Η Εθνική έχει μπροστά της τα δυο φιλικά παιχνίδια με την Ισπανία στις 9 και 11 Αυγούστου σε ΟΑΚΑ και Μαδρίτη, αντίστοιχα ενώ έπεται το τουρνουά «Ακρόπολις» πριν από τα ματς με τη Σερβία και το Βέλγιο για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023.

Ακολούθως, η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στρέφεται στο EuroBasket ενώ η FIBA τοποθέτησε την Ελλάδα στην 3η θέση των Power Rankings, την κατάταξη δηλαδή των ομάδων που συμμετέχουν και αποτυπώνουν μια γενικότερη εικόνα βάσει εκτιμήσεων και κατάστασης των Εθνικών.

Στο σχετικό δημοσίευμα αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Αντετοκούνμπο. Τέσσερα αδέλφια, ο Greek Freak και μια θέση για τους άλλους τρεις στις αρχικές επιλογές. Ο Γιάννης κουβαλά στους ώμους του μεγάλες προσδοκίες όμως σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα είναι μια ομάδα που έχει ελπίδες για να τερματίσει μια μακρά αναμονή και να ανέβει στο βάθρο του EuroBasket. Θα είναι η ομάδα που πρέπει να κερδίσει κανείς στο Group C».

1. Σλοβενία

2. Γαλλία

3. Ελλάδα

4. Σερβία

5. Λιθουανία

6. Ισπανία

7. Τουρκία

8. Ιταλία

9. Γερμανία

10. Τσεχία

