Η Εθνική ομάδα μετράει αντίστροφα για τη συμμετοχή της στο EuroBasket και οι Κώστας Παπανικολάου, Δημήτρης Αγραβάνης ανέφεραν τους τρεις παίκτες που θέλουν να αντιμετωπίσουν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Η Εθνική ομάδα θα διεκδικήσει τη διάκριση στο EuroBasket, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει αρχικώς την Εσθονία, την Ουκρανία, τη Μεγάλη Βρετανία, τη συνδιοργανώτρια Ιταλία και την Κροατία στο Group C ενώ σε ό,τι αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Greek Freak προπονείται στο ΟΑΚΑ με τα γαλανόλευκα και τρελαίνει τον Λεμπρόν Τζέιμς!

Στο μεταξύ, ο Κώστας Παπανικολάου και ο Δημήτρης Αγραβάνης αναφέρθηκαν στους τρεις παίκτες που θέλουν να αντιμετωπίσουν στο EuroBasket. «Φυσικά όλοι θα αναφέρουν τον Λούκα Ντόντσιτς, τον Νίκολα Γιόκιτς... Θα αναφέρω επίσης τον καλό φίλο μου, Νίκολα Μιλουτίνοφ. Τον αγαπώ πολύ, είναι φίλος μου, θα ήθελα να τον δω εκεί» εξήγησε ο φόργουορντ του Ολυμπιακού.

Όσον αφορά τον Αγραβάνη, είπε: «Σίγουρα ο πρώτος είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, είναι εκπληκτικός παίκτης. Σίγουρα επίσης ο Νίκολα Γιόκιτς. Θα έλεγα και τον Σέιν Λάρκιν, είναι επίσης εκπληκτικός, έκανε τρομερή χρονιά και κέρδισε την EuroLeague. Αυτούς τους τρεις, με τον Γιάννη μαζί μας».



