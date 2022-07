Το τρίποντο του Διαμαντίδη στο ιστορικό Top-10 της FIBA με Κούκοτς και Σαμπόνις (vid)

Η FIBA συμπεριέλαβε το τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντιδη στον ημιτελικό του EuroBasket 2005 με τη Γαλλία στο ιστορικό Top-10 των τελευταίων 30 ετών στα Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

H FIBA μετράει αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ του EuroBasket, εκεί όπου η Εθνική ομάδα θα παραταχθεί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ρόστερ της όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Στο μεταξύ, η Παγκόσμια Ομοσπονδία δημοσίευσε το ιστορικό Top-10 των τελευταίων 30 ετών στη διοργάνωση, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων το μεγάλο τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη με τη Γαλλία.

Τότε που ο Διαμαντίδης έστειλε την Ελλάδα στον τελικό, εκεί όπου το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επικράτησε της Γερμανίας και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Στο Top-10 της FIBA δεσπόζουν ακόμη ο Τόνι Κούκοτς, ο Άρβιντας Σαμπόνις, ο Σάσα Ντανίλοβιτς, ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Πάου Γκασόλ.



