Μασλαρινός στο Gazzetta: «Δεν πάμε για τουρισμό, πλεονέκτημα η ελληνική ψυχή»

Η χώρα μας ρίχνεται στη μάχη του Eurobasket και ο προπονητής της Εθνικής Γυναικών, Βασίλης Μασλαρινός μίλησε στο Gazzetta για τον στόχο και τη δύναμη της ομάδας, ενώ στάθηκε στο... πάντρεμα της παλιάς γενιάς με τη νέα.

Eίναι ένας από τους ειδικούς του γυναικείου μπάσκετ στη χώρα μας και ετοιμάζεται να οδηγήσει την Εθνική Γυναικών σε μια επίσημη διοργάνωση για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα. Η Ελλάδα κοντράρεται με το Μαυροβούνιο (16:00) στην πρεμιέρα του Eurobasket Γυναικών και θέλει να κάνει ένα δυνατό ξεκίνημα, προσπαθώντας να θέσει τις βάσεις πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, 4 χρόνια μετά την κορυφαία πορεία της ιστορίας με την κατάκτηση της τέταρτης θέσης το 2017.



Ο Βασίλης Μασλαρινός που θα ζήσει μια ξεχωριστή στιγμή στην καριέρα του, όντας ο head coach της Ελλάδας στα γήπεδα της Ισπανίας, μίλησε στο Gazzetta για τον στόχο της Εθνικής μας σε άλλο ένα μεγάλο τουρνουά και ξεχώρισε την ψυχή των παικτριών του. Στάθηκε στο… πάντρεμα της νέας γενιάς με την παλιά στην ομάδα, το οποίο όπως λέει είναι φυσικό επακόλουθο, αφού σπουδαίες παίκτριες όπως η Μάλτση, η Καλτσίδου, η Λύμουρα, η Κοσμά δεν βρίσκονται πλέον στην αποστολή, ενώ πήγε πίσω στο μεγάλο γκολ-φάουλ της Φασούλα με τη Βουλγαρία που μας χάρισε την πρόκριση.

«Δεν πάμε για τουρισμό» προειδοποιεί όλους τους αντιπάλους, ενώ μιλά για την ανανέωση της ομάδας, η οποία έχει στην 12άδα αρκετές μικρές σε ηλικία παίκτριες.



Η ομάδα χτυπήθηκε από πολλούς τραυματισμούς τον τελευταίο καιρό (Χριστινάκη, Σπυριδοπούλου, Νικολοπούλου, Σωτηρίου, Χατζηλεοντή). Πόσο έχει δυσκολέψει το έργο σας για τον καταρτισμό της 12άδας και τα πλάνα σας ενόψει του Eurobasket αυτή η ατυχία;



«Σίγουρα όταν χάνεις παίκτριες βασικές, είτε για όλο το διάστημα είτε για κάποιες μέρες από την προετοιμασία, δυσκολεύουν τα πράγματα. Είχαμε προβλήματα και μας δυσκόλεψαν ώστε να μπορέσουμε να προετοιμάσουμε στο 100% την ομάδα μας. Υπήρχαν απουσίες. Όμως είμαστε συνειδητοποιημένοι και κοιτάμε να κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε με τα κορίτσια που υπάρχουν εδώ. Τα πιστεύουμε πάρα πολύ.»



Είστε ένας από τους ειδικούς του γυναικείου μπάσκετ. Είναι μια ανταμοιβή των κόπων σας και της δουλειάς σας αυτό το Eurobasket που θα εκπροσωπήσετε τη χώρα μας σαν προπονητής της Εθνικής Γυναικών;



«Το να πηγαίνεις σαν προπονητής σε μια τελική φάση είναι ύψιστη τιμή. Εγώ κοιτάω να κάνω τη δουλειά μου, αγαπάω αυτό που κάνω. Όλα αυτά τα χρόνια στην καριέρα μου κοιτούσα κάθε μέρα ξεχωριστά και ήρθαν όλα σιγά σιγά. Είμαι με την Εθνική ομάδα σε μια τελική φάση και θέλω μαζί με τα κορίτσια να το χαρώ κι εγώ, να παρουσιάσουμε και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.»

🚨 @FasoulaMariella with the most important 🏀 of the Qualifiers as she sends @HellenicBF 🇬🇷 to the #EuroBasketWomen Final Round! pic.twitter.com/GooCPAOfaR