Φουρνιέ για Αβδάλα: «Καλός παίκτης, μπορεί να γίνει πραγματικά καλός εάν...»

Ο Εβάν Φουρνιέ σχολίασε τον προημιτελικό μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας και απάντησε σε ερώτηση φίλου του Παναθηναϊκού για τον Νεοκλή Αβδάλα.

Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού παρακολούθησε την αναμέτρηση μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας για τα προημιτελικά του Eurobasket U20 όπου οι «τρικολόρ» πήραν το εισιτήριο για την τετράδα ύστερα από τη νίκη τους με 70-72 και στη συνέχεια σχολίασε στο «X» γράφοντας χαρακτηριστικά.

«Καλή μάχη παιδιά» παραθέτοντας τις σημαίες της Ελλάδας και της Γαλλίας. Στη συνέχεια «απάντησε» σε φίλο του Παναθηναϊκού AKTOR, ο οποίος είχε απαντήσει στην ανάρτησή του με τον Νεοκλή Αβδάλα: «Καλός παίκτης! Μπορεί να γίνει πραγματικά καλός εάν προσαρμόσει κάποια πράγματα» ανέφερε στη συνέχεια ο Εβάν Φουρνιέ.

