Κριμίλη: ««Να μείνουμε ενωμένες για 40 λεπτά, να παίξουμε ωραίο μπάσκετ»

Η Ιωάννα Κριμίλη μίλησε στο WEB Radio της ΕΟΚ, στο πλαίσιο του εκτός έδρας αγώνα με τη Δανία για τα προκριματικά του Eurobasket 2027.

Η Εθνική Γυναικών αντιμετωπίζει τη Δανία (18/11 - 19:30), ενόψει της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών για το Eurobasket του 2027 και η Ιωάννα Κριμίλη, μίλησε στo WEB Radio της ΕΟΚ, για το τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα, προκειμένου να βρει τη δεύτερή της νίκη στον όμιλο.



Η Εθνική ηττήθηκε από την Κροατία στην πρεμιέρα με 73-76 και στη συνέχεια βρήκε την πρώτη της νίκη στα προκριματικά κόντρα στο Μαυροβούνιο με 101-84.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το παιχνίδι με τη Δανία: «Πάμε για να “χτυπήσουμε” τη νίκη. Η ψυχολογία μας είναι πολύ καλή. Το scouting που κάνουμε και μας έχουν δώσει οι προπονητές θα μας βοηθήσει να μπούμε καλύτερα. Ειδικά στην άμυνα πρέπει να είμαστε πιο καλοί και πιο βελτιωμένοι αυτήν τη φορά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες για αυτό το ματς».

Για το αν σκέφτεται ακόμα την ήττα απ’ την Κροατία: «Έχει περάσει απ’ το μυαλό μου, αλλά αυτό είναι στο παρελθόν. Κοιτάζω περισσότερο το ματς με τη Δανία και πώς μπορούμε να πάρουμε τη νίκη αύριο».

Για το τι πρέπει να κάνει η Εθνική για να νικήσει: «Να μείνουμε ενωμένες για 40 λεπτά, να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Όσον αφορά την άμυνα, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένες, να μην αφήσουμε εύκολα σουτ. Αν παίξουμε σωστά σε άμυνα και επίθεση, θα έρθει η νίκη».

Για το πώς βιώνει την παρουσία της στην Εθνική Γυναικών από το καλοκαίρι: «Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Το κλίμα που υπάρχει με τα κορίτσια με έχει βοηθήσει από το καλοκαίρι να εγκλιματιστώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, η μεγαλύτερη για έναν αθλητή. Νιώθω ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ».

Για το με τι θα ήταν ευχαριστημένη στο τέλος των «παραθύρων» σε προσωπικό επίπεδο: «Να έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα, να βοηθήσω όπως μπορώ σε ό,τι μπορώ και με την ενέργεια μου να νιώσω ότι έδωσα το 100%».