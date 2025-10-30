Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του Eurobasket

Φασούλα: «Κεφάλι ψηλά, υπάρχει μέλλον και μπορείτε να περιμένετε πολλά»!

Ανακοινώθηκαν οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για την προετοιμασία ενόψει των προκριματικών του Eurobasket.

Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.

Αναλυτικά

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον Βύρωνα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών, για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.

 

Η πορεία της Ελλάδας, η οποία μετέχει στον 6ο όμιλο, θα αρχίσει από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κροατία στις 12/11 (19.00, ΕΡΤ) στην Κοζάνη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης, και θα ακολουθήσουν οι εκτός έδρας αγώνες με τη Βόρεια Μακεδονία στις 15/11 (19.00) στα Σκόπια, και την Δανία στις 18/11 (19.30) στο Γκεντόφτε.

Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Εργάνης για την έναρξη της προετοιμασίας είναι οι εξής:

ΟνοματεπώνυμοΗμ. ΓέννησηςΎψοςΘέσηΟμάδα
Σπανού Άρτεμις01.01.19931.86F/CZabiny Brno
Φασούλα Μαριέλλα02.09.19971.92CBesiktas JK
Τσινέκε Έλενα11.07.19991.76GΑθηναϊκός
Παυλοπούλου Πηνελόπη03.03.19961.72GΑθηναϊκός
Χριστινάκη Ελεάννα16.12.19961.84G/FΟλυμπιακός
Καρλάφτη Ρένια08.06.19981.80GΟλυμπιακός
Παρκς Ρόμπιν19.07.19921.85FΑθηναϊκός
Λούκα Βασιλική05.07.19961.93CΑθηναϊκός
Μποσγανά Έλενα04.12.20031.90FLeganes
Κριμίλη Ιωάννα16.07.20011.78GΠαναθηναϊκός
Χατζηλεοντή Ιωάννα05.01.20021.84FΠαναθηναϊκός
Καρακασίδου Λίλιαν09.12.20011.65GΑθηναϊκός
Χαιριστανίδου Αντιγόνη03.10.19901.86FΑθηναϊκός
Γαλανόπουλος Σαμάνθα08.01.20011.75GΠαναθηναϊκός
