Εθνική Γυναικών: Οι κλήσεις για τα προκριματικά του Eurobasket
Γνωστές έγιναν οι κλήσεις της Εθνικής Γυναικών για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.
Αναλυτικά
Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 18.00 θα πραγματοποιηθεί στον Βύρωνα στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Καλτσάς» η πρώτη συγκέντρωση της Εθνικής Γυναικών, για την προετοιμασία της ενόψει των προκριματικών αγώνων που θα διεξαχθούν στις 12, 15 και 18/11 στο πρώτο «παράθυρο» του FIBA Women’s Eurobasket 2027.
Η πορεία της Ελλάδας, η οποία μετέχει στον 6ο όμιλο, θα αρχίσει από την εντός έδρας αναμέτρηση με την Κροατία στις 12/11 (19.00, ΕΡΤ) στην Κοζάνη στο κλειστό γυμναστήριο Λευκόβρυσης, και θα ακολουθήσουν οι εκτός έδρας αγώνες με τη Βόρεια Μακεδονία στις 15/11 (19.00) στα Σκόπια, και την Δανία στις 18/11 (19.30) στο Γκεντόφτε.
Οι αθλήτριες που καλούνται να βρίσκονται στο Κλειστό Γυμναστήριο Εργάνης για την έναρξη της προετοιμασίας είναι οι εξής:
|Ονοματεπώνυμο
|Ημ. Γέννησης
|Ύψος
|Θέση
|Ομάδα
|Σπανού Άρτεμις
|01.01.1993
|1.86
|F/C
|Zabiny Brno
|Φασούλα Μαριέλλα
|02.09.1997
|1.92
|C
|Besiktas JK
|Τσινέκε Έλενα
|11.07.1999
|1.76
|G
|Αθηναϊκός
|Παυλοπούλου Πηνελόπη
|03.03.1996
|1.72
|G
|Αθηναϊκός
|Χριστινάκη Ελεάννα
|16.12.1996
|1.84
|G/F
|Ολυμπιακός
|Καρλάφτη Ρένια
|08.06.1998
|1.80
|G
|Ολυμπιακός
|Παρκς Ρόμπιν
|19.07.1992
|1.85
|F
|Αθηναϊκός
|Λούκα Βασιλική
|05.07.1996
|1.93
|C
|Αθηναϊκός
|Μποσγανά Έλενα
|04.12.2003
|1.90
|F
|Leganes
|Κριμίλη Ιωάννα
|16.07.2001
|1.78
|G
|Παναθηναϊκός
|Χατζηλεοντή Ιωάννα
|05.01.2002
|1.84
|F
|Παναθηναϊκός
|Καρακασίδου Λίλιαν
|09.12.2001
|1.65
|G
|Αθηναϊκός
|Χαιριστανίδου Αντιγόνη
|03.10.1990
|1.86
|F
|Αθηναϊκός
|Γαλανόπουλος Σαμάνθα
|08.01.2001
|1.75
|G
|Παναθηναϊκός
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.