H FIBA παρουσίασε το logo του Eurobasket Γυναικών του 2025.

Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως το Eurobasket Γυναικών για το 2025 θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Τα παιχνίδια των τεσσάρων ομίλων θα γίνουν σε Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία και Τσεχία, ενώ η τελική φάση μόνο στη χώρα μας.

Έφτασε η ώρα και για την FIBA να παρουσιάσει το logo της διοργάνωσης και σε αυτό υπάρχουν παίκτριες από τις χώρες που θα συμμετέχουν στο μεγάλο ραντεβού. Από την Εθνική μας βρίσκεται η Άρτεμις Σπανού.

Τα παιχνίδια της τελικής φάσης για την Ελλάδα θα γίνουν από τις 18 μέχρι τις 21 Ιούνη του 2025 και ευχή όλων είναι να έχει μια σπουδαία πορεία η Εθνική μας μπροστά στο ελληνικό κοινό.

