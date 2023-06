Το ευρύ 68-82 έφερε στη Γαλλία το χάλκινο μετάλλιο για το φετινό EuroBasket Γυναικών, αφήνοντας την Ουγγαρία στην τέταρτη θέση.

Η Γαλλία ήταν αυτή που ξεπέρασε πιο εύκολα το σοκ του χαμένου ημιτελικού και κατέκτησε την τρίτη θέση στο EuroBasket Γυναικών. Οι γαλλίδες επικράτησαν με χαρακτηριστική άνεση με 82-68 της Ουγγαρίας, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους.

Με ένα τρομακτικό πρώτο δεκάλεπτο όπου και βρέθηκαν στο +18 (8-26), έθεσαν από την αρχή τον τόνο του μικρού τελικού. Ο πλουραλισμός της Γαλλίας έπαιξε κυριαρχικό ρόλο στην αναμέτρηση, μιας και ήταν αδύνατο για την Ουγγαρία παρά τις προσπάθειες των Κις και Στρούντερ. Οι δυο τους αθροιστικά πέτυχαν 36 πόντους, 21 και 15 αντίστοιχα, όμως δεν είχαν ανάλογη συμπαράσταση από τις συμπαίκτριές τους, μιας και η Γκορί έφτασε στις 15 προς το φινάλε.

THREE AFTER THREE! Mamignan Toure puts it to bed! 👌#EuroBasketWomen x #DareToDream pic.twitter.com/0CNzfaMM74