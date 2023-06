Αποθέωση για Φασούλα-Σπανού: «Ταιριάζουν καλύτερα από το σουβλάκι με το τζατζίκι» (vid)

Σπανού και Φασούλα βρίσκονται με κλειστά... μάτια κόντρα στο Μαυροβούνιο και τα social του Eurobasket τις αποθέωσαν με φοβερή ατάκα.

Έξοχη συνεργασία της Σπανού με την Φασούλα στο πρώτο ματς της Εθνικής Γυναικών στο Eurobasket κόντρα στο Μαυροβούνιο. Η Άρτεμις βρήκε με μια όμορφη πάσα την Μαριέλλα και η τελευταία σκόραρε. Μάλιστα έδωσαν έμπνευση και στον λογαριασμό του Eurobasket στο twitter που έγραψε πως... ταιριάζουν σαν το σουβλάκι με το τζατζίκι.

Δείτε τη φάση

These two go better than souvlaki with tzatziki. 🍖#EuroBasketWomen x #DareToDream pic.twitter.com/ghoFxhDOid