Ο Λούκα Ντόντσιτς έφτασε τις τρεις σερί 30άρες στο Εurobasket, όμως ακόμα και έτσι αυτό δεν φτάνει για να πιάσει το... στοιχειωμένο ρεκόρ του Γκάλη.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν απολαυστικός κόντρα στο Βέλγιο, οδηγώντας τη Σλοβενία στους «8» του Eurobasket. Ο σταρ των Σλοβένων είχε 35 πόντους, 5 ασίστ και κλεψίματα κόντρα στην παρέα του Ομπασοχάν και με αυτόν τον τρόπο, έγινε ο πρώτος παίκτης με 3 σερί 30άρες σε Eurobasket τα τελευταία 30 χρόνια. Και γιατί μόνο τα τελευταία 30 χρόνια. Μα φυσικά αφού πριν δέσπoζε ο τεράστιος Νίκος Γκάλης και τα ρεκόρ του είναι... στοιχειωμένα και δεν σπάνε από κανέναν.

Ο... Gangster του ελληνικού μπάσκετ, ο θρύλος του αθλήματος, είχε καταφέρει να πετύχει 30+ πόντους και στα οκτώ ματς στο χρυσό Eurobasket του 1987 για την Εθνική μας. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που είχε κάνει.

Δύο σπουδαίοι παίκτες, ο καθένας στην εποχή του, με τον Γκάλη να κάνει ένα ρεκόρ τότε που θα σπάσει πάρα πολύ δύσκολα στο μέλλον, μπορεί και ποτέ.

Since 🇸🇮 Luka Doncic broke a few 🇬🇷 Nikos Galis' records, here is one he won't be able to achieve just yet:



In 1987, Galis scored 3️⃣0️⃣+ points in ALL his games (8).



Greece won the EuroBasket, of course. pic.twitter.com/yj8byzX3cn