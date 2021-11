Μαριέλλα Φασούλα: Η... αράχνη που άπλωσε τον ιστό της στα προκριματικά (vid)

Η Ελληνίδα σέντερ ήταν καθοριστική στο πρώτο μέρος των προκριματικών του Eurobasket με τα πεπραγμένα της στο παρκέ να το αποδεικνύουν.

Η Εθνική ομάδα γυναικών, μετά την επικράτησή της επί της Πορτογαλίας, ολοκλήρωσε προς στιγμήν τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Eurobasket 2023. Ο στόχος των δύο νικών επετεύχθη και η «γαλανόλευκη» εμφανίζεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 7ο γκρουπ στο οποίο συμμετέχει, με τον επόμενο αγώνα απέναντι στην Εσθονία να είναι προγραμματισμένος από το νέο έτος.

Βασιζόμενη σε ένα νέο πλάνο, υπό τις οδηγίες του Πέτρου Πρέκα, κάθε μία από τις Ελληνίδες διεθνείς κατέθεσε τον δικό της «εαυτό» στο παρκέ. Το πρόσωπο που ξεχώρισε, όμως, τόσο στην αναμέτρηση του Μάντσεστερ όσο και επί ελληνικού εδάφους, ακούει στο όνομα Μαριέλλα Φασούλα.

Η διεθνής σέντερ που είχε φιλοξενηθεί στο Gazzetta πριν την αποχώρηση της ομάδας για το εκτός έδρας παιχνίδι, έκανε την παρουσία της στα συγκεκριμένα παράθυρα με τα χρώματα της Εθνικής... εκκωφαντική. Η νεαρή... αράχνη, κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ και προσέφερε σημαντική βοήθεια στο αγωνιστικό πλάνο της ομάδας.

Συνολικά στις δύο αναμετρήσεις, η Φασούλα εμφανίζει διψήφια νούμερα. Σε 36.4 αγωνιστικά λεπτά μέσο όρο σκόραρε 15 πόντους με 10.5 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.5 μπλοκ.

Στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στην... υψηλόσωμη Μεγάλη Βρετανία γέμισε την στατιστική της, αφού μέτρησε 12 πόντους, 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ και 2 κλεψίματα στα λεπτά που αγωνίστηκε. Πεπραγμένα μιας MVP, όπως την έχρισε η FIBA.

📊 12 PTS | 9 REB | 5 AST | 3 BLK | 2 STL@FasoulaMariella did it ALL for @HellenicBF last night as Greece 🇬🇷 start their Qualifiers campaign with a massive road win!#EuroBasketWomen | @cbavenida pic.twitter.com/mIcPbmqtel