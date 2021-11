Eurobasket Γυναικών: Η «γεμάτη» εμφάνιση της Φασούλα απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία (vid)

Η διεθνής σέντερ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στη νίκη της Εθνικής επί της Μεγάλης Βρετανίας και... γέμισε τη στατιστική της.

Η Εθνική ομάδα κατάφερε να περάσει νικηφόρα το πρώτο τεστ στα παράθυρα των προκριματικών για το Ευρωμπάσκετ 2023, αφού επικράτησε της Μεγάλης Βρετανίας με 73-66 στο Ηνωμένο Βασίλειο και έκανε το βασικό βήμα της πρόκρισης.

Η Μαριέλλα Φασούλα έδωσε σημαντική βοήθεια στην ομάδα του Πέτρου Πρέκα, ενώ φρόντισε να είναι καταλυτική και στις δύο πλευρές του παρκέ, γεμίζοντας τη στατιστική της.

Η 24χρονη σέντερ μέτρησε 12 πόντους, τους οποίους συνδύασε με 9 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 3 μπλοκ και 2 κλεψίματα στα λεπτά που αγωνίστηκε.

📊 12 PTS | 9 REB | 5 AST | 3 BLK | 2 STL@FasoulaMariella did it ALL for @HellenicBF last night as Greece 🇬🇷 start their Qualifiers campaign with a massive road win!#EuroBasketWomen | @cbavenida pic.twitter.com/mIcPbmqtel